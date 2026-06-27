Triora, successo per il primo appuntamento 2026 di “Stregati dalle Stelle” (Foto)

Si è conclusa con una buona partecipazione e apprezzamento il primo appuntamento del 2026 di "Stregati dalle Stelle" a Triora, che ha saputo unire in modo coinvolgente storia, leggende e osservazioni astronomiche.

La serata si è svolta tra i suggestivi ruderi del castello, dove un cielo terso ha regalato condizioni ideali per l’osservazione astronomica. I partecipanti hanno potuto ammirare la Luna nei suoi dettagli, oltre a stelle doppie, nebulose e galassie, guidati dalle spiegazioni degli associati di Stellaria.

L’iniziativa ha confermato l’efficacia di un format capace di intrecciare divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, offrendo un’esperienza immersiva e accessibile a un pubblico eterogeneo.

Stellaria ringrazia tutti i partecipanti per l’entusiasmo dimostrato e il Comune di Triora per la collaborazione, dando appuntamento al prossimo evento “Stregati dalle Stelle”, in programma sabato 5 settembre.

Nel frattempo, le attività di Stellaria proseguiranno con numerosi eventi in tutto il Ponente Ligure, in particolare lungo il Sentiero delle Stelle a Colle Langan.