Festa di San Giovanni, la Notte Bianca medievale e il jazz del Casinò: weekend di fuoco a chiudere giugno

Il weekend del 27 e 28 giugno è uno di quelli in cui conviene muoversi. La Festa di San Giovanni a Imperia entra nelle ultime ore prima del gran finale di lunedì 29, Ventimiglia trasforma il centro in un'isola pedonale medievale per la Notte Bianca, il jazz prende possesso del Casinò di Sanremo con due serate di livello internazionale e a Vallebona si celebrano le "bugie" con la nuova DECO. Tutto in quarantotto ore.

LA FESTA DI SAN GIOVANNI AD IMPERIA: IL CONTO ALLA ROVESCIA

Sono già oltre una settimana di fila che Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo a Imperia vivono al ritmo dell'Ineja. La 46ª edizione della Festa di San Giovanni e la 18ª MercantIneja — la manifestazione più amata dell'estate imperiese — entrano nel rettilineo finale: questo weekend rappresenta le penultime giornate prima del gran finale di lunedì 29 giugno.

Nel cuore della festa, i numerosi stand gastronomici propongono alcune delle specialità più apprezzate della tradizione ligure e onegliese: stoccafisso all'onegliese, brandacujon, muscoli, zemin di pesce, frittura di calamari, acciughe fritte, minestrone, cundijun, oltre ai vini dell'entroterra e alla birra artigianale. Ma l'Ineja non è soltanto cibo. La MercantIneja schiera oltre trenta espositori da tutta Italia che animano ogni sera Calata G.B. Cuneo con prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche, moda e benessere. Presso la Tenda della Cultura è visitabile la mostra storica "Scagno 1930", curata dallo storico Sergio Cecchinel: un viaggio nella memoria dell'industria olearia imperiese attraverso documenti, arredi e testimonianze originali. Gli stand sono aperti il sabato dall'alba fino alle 23, mentre la domenica l'orario si restringe dalle 17 alle 22. Informazioni e programma completo su www.ineja.it.

VENTIMIGLIA SI VESTE DA MEDIOEVO: LA NOTTE BIANCA

C'è un'attesa particolare attorno alla Notte Bianca di Ventimiglia, che torna nella serata di sabato dalle 19 alle 2 con una novità importante: per la prima volta verrà organizzata direttamente dal Comune. Il tema è il Medioevo, e non è una scelta casuale. Il sindaco Flavio Di Muro ha spiegato la visione: «La manifestazione non può essere una semplice sequenza confusa di DJ, ma deve avere una regia capace di trasformarla in un evento diffuso e allo stesso tempo ordinato e piacevole per tutti». Il richiamo al Medioevo serve anche a creare un filo diretto con l'Agosto Medievale, giunto quest'anno alla sua 51ª edizione, che prenderà il via il 30 luglio. I partecipanti sono invitati a vestirsi in costume, i commercianti a tenere i negozi aperti fino a notte fonda con le vetrine allestite a tema.

Dalle 21 si esibiranno otto band dislocate nel circuito del centro città: Blenda, Blue Velvet Sound, Erbagrama, Full Optional Band, Funky Monks, Louis&Fede with Carlito, Sonagli di Tagatam e Strangevocals. Dopo le 23 si alterneranno i dj: Cyber dj, dj Chino, dj Doc, dj Fabio Fantasy, dj Fritz, dj Kiko, dj Mumu, dj Nandino, dj No Name, dj Sebastian, dj Trifirò e Michelino dj. Il centro diventa una grande isola pedonale: musica diffusa, mercatini, animazioni per bambini e famiglie.

Nel pomeriggio, alle 16, c'è spazio anche per un appuntamento più raccolto: al Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi", il recital "Drôles de Poésies - Poesie Divertenti" propone componimenti in lingua francese di Jacques Prévert, Paul Éluard, Victor Hugo, Raymond Queneau, Sacha Guitry, Boris Vian, Jean Tardieu e Maurice Carème, a cura di Hélène Gastaud, Patrick Megevand e Chantal Bertrand, con accompagnamento musicale di Jacques Burnouf. Un anticipo di leggerezza prima della serata in costume.

UNOJAZZ&BLUES 2026: IL CASINÒ DI SANREMO SUONA IL BLUES

La rassegna UnoJazz&Blues 2026 porta al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo due serate di alto profilo, entrambe ad ingresso gratuito. Il sabato sera protagonista è la Tennessee Rose Blues Band, preceduta dall'opening dei The Blue Laws: il suono del blues americano più autentico, quello delle radici, con la fisicità e la passione che questo genere richiede per vivere davvero.

La domenica sera la qualità sale ancora con il David Linx Quintet, preceduto da Toccata con Mario Piacentini. David Linx è uno dei vocalist jazz più apprezzati della scena europea, belga di nascita ma musicista di respiro internazionale, capace di muoversi con disinvoltura tra jazz, soul e world music. Nel pomeriggio, alle 17, il Foyer del Casinò ospita l'inaugurazione della mostra fotografica "Jazz'in Sanremo suona Jazz… dal 1956" di Umberto Germinale, visitabile fino al 4 luglio: decenni di musica e memoria raccontati per immagini.

VALLEBONA: LE "BUGIE" DIVENTANO DECO

C'è un appuntamento che merita una menzione speciale, per quello che rappresenta al di là del puro intrattenimento. In Piazza Quattro Elementi a Vallebona, dalle 17 di sabato, "Verità, bugie e fior d'arancio" porta in scena show cooking, degustazioni, racconti, musica e la presenza di produttori locali e presìdi Slow Food. Dieci anni di storia per questa manifestazione, che quest'anno taglia un traguardo significativo: alle 18 verrà presentata la nuova D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) delle "bugie" — le fragranti strisce di pasta fritta che in Liguria sono da sempre legate alle feste e alle tradizioni di famiglia. Un riconoscimento che lega un prodotto semplice e amatissimo a un luogo preciso, trasformando una ricetta in patrimonio. Info: 333.1842084.

MUSICA CLASSICA E DA CAMERA

Il weekend è ricco anche per gli amanti della musica colta. La rassegna "Piano Arentino" porta in Piazzetta del Carmine a Diano Arentino, sabato alle 21.30, la serata "Il Piano Jazz - Storia e Sperimentazione", con protagonista Rossano Sportiello, tra i principali interpreti del jazz classico americano degli anni '30, '40 e '50. Ingresso libero e gratuito.

La domenica, alle 19, è Villa Nobel a Sanremo a farsi palcoscenico con l'evento "Jazz in Brandeburg & Friends!" per la rassegna "I Concerti di Villa Nobel" (8ª edizione): Giuseppe Nova (flauto), Giorgio Boffa (contrabbasso) e Giovanni Scotta (pianoforte) propongono musiche di Bach, Bolling e Bernstein. Biglietto 12 euro, consigliata la prenotazione: 0184 501017 o 338 2987503.

TEATRO

Le proposte teatrali del weekend sono tra le più ricche dell'estate. Il festival Albintimilium theatrum fEst' 2026 occupa il teatro romano dell'Area Archeologica di Nervia di Ventimiglia per due serate consecutive. Il sabato porta in scena Tullio Solenghi in "Decameron - Un racconto italiano in tempo di Peste" — un testo che risuona con forza, nell'interpretazione di uno degli attori più amati del teatro italiano — preceduto alle 19 da Simone Regazzoni con "Platone nelle Silicon Valley - Anima, corpo, intelligenza artificiale" al Museo dell'Area Archeologica.

La domenica il festival continua con Sergio Maifredi alle 19 al Museo, che porta in scena "La rotta di Ulisse, la rotta di Enea", e con il teatral-musicale "Il Mediterraneo in barca" di Georges Simenon alle 21 nel teatro romano, con Mino Manni e le musiche originali di Roberto Frati. Nella stessa serata, nell'ex Chiesa di San Francesco di Ventimiglia, il Comitato Pro Centro Storico organizza "Quando il Teatro incontra la Musica", con la partecipazione di Gioacchino Logico, il soprano Nadiia Karpova, Marilena Cozzi, Emilia Spinella e Rino Aliquò. Ingresso libero.

Il sabato sera, i Giardini Winter di Bordighera ospitano "Il dissolto… dissoluto" con Enrico e Gabriele Manfredini, drammaturgia e regia di Giorgia Brusco. Biglietto 15 euro (soci 10 euro). Prenotazioni: 333 615 5989 (Paola).

Lo spettacolo "Se un uomo… se una donna - Quando il cinema va a teatro" della compagnia Teatro della Luna fa un percorso interessante: debutta il sabato in forma itinerante per le vie del centro storico di Vallecrosia a cura di FormAzione Lab di Silvia Villa, e la domenica si replica in forma tradizionale in Piazza San Siro a Sanremo.

Il Castello dei Doria di Dolceacqua chiude il weekend teatrale con lo spettacolo "Terre Liguri. Il borgo si racconta", domenica alle 21.15: prodotto dal Collettivo Ligure Arti Performative APS con gli attori di Hic et Nunc Teatro diretti da Giorgia Brusco e con la supervisione drammaturgica di Pino Petruzzelli. Nove storie che uniscono accadimenti personali e fatti storici. Prenotazioni: 339 1796877.

CONCERTI E SPETTACOLI VARI

Il sabato sera, al Roof Garden del Casinò di Sanremo, Gabriele Cirilli porta il suo spettacolo alle 21: l'ironia del comico romano in una delle location più eleganti della riviera.

Il Santuario Madonna dell'Oliveto di Chiusavecchia ospita sabato alle 21.15, per l'Ulivo Festival - Rassegna di Teatro e Musica, la Temporary Band che canta Lucio Battisti: un tributo in un contesto scenografico che da solo vale il viaggio nell'entroterra. Biglietto 12 euro su Mailticket.

La Chiesa San Giorgio di Dolceacqua ospita invece sabato alle 16 un Concerto d'Organo nell'ambito del gemellaggio con gli artisti Marie-Claire Bert e Olivier Vernet: musica d'organo in una delle chiese più belle del borgo, con quella risonanza che solo le navate antiche sanno restituire.

PRESENTAZIONI DI LIBRI

Nell'ambito della rassegna "Scrittrici in Libreria", domenica alle 18 la Libreria Ubik di Sanremo (Via Roma 91) ospita la scrittrice, sceneggiatrice e traduttrice Roberta Poggio che presenta il romanzo "Onora il padre", con accompagnamento musicale di Adriano Ghirardo. Conduce Daniela Cassini.

SPORT E ATTIVITÀ ALL'APERTO

Chi vuole correre senza prendersi troppo sul serio ha il suo appuntamento il sabato sera a San Lorenzo al Mare, con la "San Lorenzo Night Run": gara podistica non competitiva su 7 km lungo la pista ciclopedonale (10 euro). Partenza e arrivo all'ex stazione, e dopo le premiazioni pasta party e musica con Dj Nito.

Chi preferisce la bicicletta trova la sua occasione la domenica a Triora, con l'escursione guidata "Pedalando tra i Sapori" — completamente gratuita — nell'ambito del progetto "Bici in Comune": un itinerario ad anello che tocca Triora, Verdeggia e Realdo. Prenotazione obbligatoria: 333 9306797. A completare la giornata, dalle 12 in frazione Realdo, la Sagra dei Sügeli: la pasta fresca tipica dell'Alta Valle Argentina, accompagnata da trippe alla ligure, rostelle, cundiün e dolci locali. Bici e sagra: combinazione imbattibile.

Il FAI Giovani propone sabato pomeriggio la quinta edizione di "Fai un giro in Vigna" alle Cantine Sansteva di Santo Stefano al Mare: visita alla cantina e alla vigna, degustazione di vini, aperitivo incluso e musica al tramonto. Prenotazione obbligatoria: imperia@faigiovani.fondoambiente.it.

SAGRE E FESTE

Il centro cittadino di Diano Marina si trasforma in isola pedonale per entrambe le giornate con la 14ª edizione di "Divertiamoci a Diano Marina": stand di hobbistica, prodotti tipici e artigianato, a cura dell'Associazione ViviDianoMarina... con Noi. La sera del sabato la manifestazione si trasforma in "Notte di inizio Estate" con musica dal vivo, dj set, shopping e divertimento fino a tarda sera.

Un weekend che non si risparmia, e che saluta giugno con generosità: jazz, blues, Medioevo, teatro romano, sagre, biciclette. La provincia di Imperia chiude il mese come lo ha aperto — in movimento.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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