Geronimo Stilton protagonista in piazza Nota: oggi a Sanremo lo spettacolo e l'inaugurazione della nuova sala al Museo Civico

Sarà inaugurata questo pomeriggio, al piano terra del museo civico in piazza Nota, la sala dedicata a Geronimo Stilton. La cerimonia avverrà al termine dello spettacolo che vedrà protagonista proprio il celebre personaggio dei libri per ragazzi ideato da Elisabetta Dami. L’evento, previsto nell’area antistante l’ingresso del museo, è in programma a partire dalle ore 18.

“Dopo una serie di iniziative organizzate insieme alla Fondazione Geronimo Stilton, che hanno visto la partecipazione di tantissimi bambini, è per noi un grande piacere dedicare questo spazio ad un personaggio entrato nel cuore dei più piccoli – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - La sala nasce proprio dal legame tra la città e la scrittrice Elisabetta Dami, residente a Sanremo, dove ha trascorso i momenti più belli della sua infanzia. Oggi, attraverso la Fondazione Geronimo Stilton, quel legame diventa un dono per la città, con uno spazio pensato per accogliere lettrici e lettori di ogni età”.

All’interno della sala si trova la scrivania di Geronimo Stilton con la macchina da scrivere, la sua sacca da golf con le mazze, alcuni oggetti ispirati alle sue avventure, il casco da moto di Tea Stilton e l’immancabile formaggio. Sono inoltre presenti, oltre a pannelli informativi e un video con il famoso topo-giornalista, tanti libri che potranno essere letti gratuitamente sul posto.

“All’interno delle avventure di Geronimo c’è anche l’invito a credere nell’amicizia, nella gentilezza, nella solidarietà, nel rispetto e nella possibilità di costruire insieme un mondo migliore - dichiara Elisabetta Dami, presidente della Fondazione Geronimo Stilton - Questa sala allestita al museo civico di Sanremo, vuole custodire e trasmettere proprio questi valori universali, promuovendo il piacere della lettura e il potere creativo della fantasia, capace di ispirare idee e soluzioni sorprendenti”.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione diretta di Geronimo Stilton e di sua sorella Tea, che interagiranno con il pubblico. È poi previsto un angolo firmacopie con Elisabetta Dami. Subito dopo, all’interno del museo civico, avverrà l’inaugurazione della sala con la visita aperta a tutti.

La sala potrà essere prenotata gratuitamente da gruppi di bambini, per trascorrere qualche ora insieme nello studio di Geronimo Stilton. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 333/3787365.