Pigna Investigation, il noir che porta Sanremo al centro del mistero: esce il nuovo romanzo di Massimo Milone

Le atmosfere suggestive della Pigna, i vicoli carichi di storia e le ombre che si allungano tra i carruggi diventano il palcoscenico di “Pigna Investigation”, il nuovo romanzo dello scrittore Massimo Milone, disponibile dal 20 maggio 2026 sul sito della casa editrice Horti di Giano, sugli store online e ordinabile nelle librerie di tutta Italia. Il libro inaugura una nuova serie ambientata a Sanremo e introduce i lettori a Agostino Principe, detto “Prinz”, ex poliziotto in pensione che si ritrova coinvolto in un'indagine destinata a cambiare radicalmente la sua vita. Quello che sembra un incarico semplice si trasforma infatti in un viaggio attraverso una fitta rete di segreti, relazioni ambigue e interessi che si estendono tra il Ponente ligure e la Costa Azzurra.

Al centro della vicenda c'è Cleo, figura enigmatica e magnetica, capace di affascinare, manipolare e sparire senza lasciare traccia. In un contesto popolato da personaggi senza scrupoli, Prinz scoprirà ben presto che “nessuno è innocente” e che la verità è molto più sfuggente di quanto possa sembrare. L'autore conduce il lettore tra le stradine della città vecchia, dove il fascino della Pigna si intreccia con una trama ricca di suspense e colpi di scena. Ma “Pigna Investigation” non è soltanto un noir. Accanto all'intreccio investigativo emergono infatti temi di forte attualità, affrontati con realismo e senza retorica: dalla solidarietà di quartiere al pregiudizio urbano, dai modelli di coppia non convenzionali ma fondati sul rispetto reciproco fino alla violenza di genere.

“In certi giochi non si tratta di capire cosa è successo, ma di scoprire fino a che punto si è disposti a spingersi per sopravvivere”, è uno dei messaggi che attraversano il romanzo, nel quale le luci del mare e le ombre dei carruggi diventano metafora delle molte sfaccettature dell'animo umano. Nato a Napoli, residente a Milano e da sempre legato a Sanremo, Massimo Milone è autore di cinque romanzi noir dedicati agli investigatori dell'8° Distretto di Milano: Delitto alla Montagnetta (2012), Milano corri e muori (2013), Il delitto di S. Ambrogio (2015), Intrigo a City Life (2016) e Il delitto di via Marghera (2018). Parallelamente all'attività di scrittore conduce la trasmissione radiofonica “ACCENDIMI” su Kristall Radio Milano, programma dedicato ai libri e ai loro autori.

Con “Pigna Investigation”, Milone apre una nuova stagione narrativa che mette Sanremo e il suo quartiere più caratteristico al centro di una storia dove mistero, tensione e attualità si fondono in un racconto avvincente.