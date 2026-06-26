Pompeiana celebra il progetto Simbiosi: domani l'evento finale tra natura, cittadinanza e il nuovo Marchio del Territorio

Si terrà domani a Pompeiana l'evento conclusivo del progetto "Simbiosi – Insieme alla Natura per il futuro del pianeta", finanziato nel 2022 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso la prima edizione dell'omonimo bando. Un'iniziativa che, negli ultimi anni, ha interessato il Sito Natura 2000 IT1315922 Pompeiana, interamente ricadente nel territorio comunale, con l'obiettivo di ridurre la frammentazione ambientale e migliorare lo stato di conservazione della prateria arida mediterranea, un habitat sempre più raro a livello europeo.

Si tratta di un ambiente di grande valore naturalistico, fondamentale per la conservazione di numerose specie di flora e fauna e strettamente legato alla tradizione della pastorizia, che nei secoli ha contribuito a modellare questo paesaggio. Nel corso del progetto sono stati realizzati interventi di taglio e ripulitura delle aree invase da specie vegetali alloctone e generaliste, favorendo così il recupero dell'habitat originario. Sono inoltre state individuate le aree più idonee per la reintroduzione delle orchidee spontanee, con esemplari coltivati in vitro presso il CREA di Sanremo e successivamente messi a dimora.

Grande attenzione è stata dedicata anche al monitoraggio della fauna, con particolare riguardo alle specie più rappresentative della prateria arida mediterranea, tra cui la lucertola ocellata e il pelodite punteggiato, piccolo anfibio che trova in questo habitat condizioni indispensabili per la propria sopravvivenza e che ne testimonia l'elevato valore ecologico. Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato il coinvolgimento della comunità locale. Attraverso incontri tematici, escursioni guidate, bio-blitz ed eventi aperti al pubblico, cittadini e aziende agricole sono stati invitati a partecipare attivamente alla tutela del territorio, adottando buone pratiche ispirate ai principi della Citizen Science.

Nel corso della serata sarà proiettato il docufilm realizzato da Franco Revelli, che racconta, "attraverso immagini, testimonianze e paesaggi", il patrimonio naturale di Pompeiana, le attività svolte e le persone che hanno contribuito alla riuscita del progetto. L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente il Marchio del Territorio, uno strumento pensato per valorizzare le realtà locali che condividono e promuovono i principi della tutela ambientale, della sostenibilità e della conservazione del patrimonio naturale.

Un momento conclusivo che guarda già al futuro, con l'obiettivo di consolidare una rete tra istituzioni, cittadini e imprese affinché il lavoro svolto in questi anni continui a produrre benefici concreti per il territorio e per la biodiversità.