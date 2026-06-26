Castellaro Golf Club celebra il ventennale con una settimana di eventi tra sport, convivialità e promozione del territorio (Foto)

Dal 27 giugno al 5 luglio il club ospiterà la “Settimana dell’Anniversario”, un calendario di gare e momenti di incontro che rappresentano il cuore delle iniziative organizzate per celebrare i vent’anni di attività del circolo, realtà che dal 2006 contribuisce alla diffusione della cultura golfistica nel Ponente ligure e alla valorizzazione turistica del territorio.

Il programma prenderà il via sabato 27 giugno con la Coppa dei Pro, una competizione che prevede 18 buche: 9 con formula “4 palle” e 9 Louisiana a due giocatori. Domenica 28 giugno sarà la volta della Coppa del Gestore, gara Stableford su 9 buche a categoria unica. Al termine della giornata si svolgeranno le premiazioni accompagnate da un cocktail offerto dalla gestione Country Cub Castellaro sulla terrazza della Club House.

La settimana proseguirà martedì 30 giugno con la Finale Play9, gara Stableford su 9 buche a categoria unica.

Venerdì 3 luglio spazio al 20° Anniversario Member Day by Golf & Resort, gara con formula 18 buche Medal Louisiana a 4. La giornata proseguirà con il suggestivo Buffet tra gli Ulivi, organizzato a bordo piscina del Resort alle ore 20.30 e disponibile su prenotazione. L’evento rappresenterà una sorta di “Festa del Golf della Liguria”, occasione di incontro e confronto per il movimento golfistico regionale. Per la ricorrenza saranno invitati anche i presidenti degli altri circoli liguri, con l’obiettivo di condividere un momento celebrativo che valorizzi l’intero sistema golfistico della regione

Il gran finale è previsto il 4 e 5 luglio con la Pro-Am dell’Anniversario, una delle manifestazioni più prestigiose della stagione sportiva del club. La competizione si disputerà su 36 buche Medal con formula Best Shot a squadre di cinque giocatori e si concluderà con la cerimonia di premiazione e un cocktail dedicato a partecipanti, sponsor e ospiti.

La Settimana dell’Anniversario vuole essere un’occasione per riunire la comunità del golf attorno ai valori che hanno accompagnato la crescita del Castellaro Golf Club in questi vent’anni: passione sportiva, amicizia, ospitalità e attenzione al territorio. Un programma che guarda alla storia del circolo ma che, soprattutto, conferma la volontà di continuare a investire nello sviluppo del golf e nella promozione della Riviera dei Fiori come destinazione di qualità per gli appassionati.

Per informazioni e prenotazioni:

Golf Club Castellaro

Email: golfclub@castellarogolf.it

Telefono: 0184 482641.