Sanremo, Geronimo Stilton entra nel Museo Civico: inaugurata la sala dedicata al topo-giornalista più amato dai ragazzi (Foto)

Da oggi Geronimo Stilton ha una casa anche a Sanremo. È stata inaugurata questo pomeriggio, al piano terra del Museo Civico di Palazzo Nota, la sala permanente dedicata al celebre topo-giornalista nato dalla fantasia di Elisabetta Dami, autrice sanremese tra le più lette al mondo.

L'inaugurazione è arrivata al termine di un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. In piazza Nota, davanti al museo, centinaia di bambini e famiglie hanno assistito allo spettacolo con Geronimo Stilton e la sorella Tea, protagonisti di un momento di animazione che ha trasformato il centro storico in un piccolo mondo fatto di storie, giochi e fantasia. A seguire il firmacopie con Elisabetta Dami e il taglio del nastro della nuova sala, aperta ufficialmente al pubblico.

Il nuovo spazio nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Fondazione Geronimo Stilton e rappresenta un luogo pensato per avvicinare bambini e famiglie alla lettura attraverso uno dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi.

"Grazie anche all'intuizione dei nostri uffici abbiamo immaginato la presenza della Fondazione Geronimo Stilton a Palazzo Nota. È un progetto nato in tempi molto stretti, ma destinato a diventare uno spazio senza tempo, creativo, capace di stimolare bambini e famiglie. Geronimo è portatore di grandi valori e questo luogo servirà proprio a trasmetterli", ha spiegato l'assessore alla Cultura Enza Dedali.

La sala riproduce l'universo del topo-giornalista con la sua celebre scrivania, la macchina da scrivere, la sacca da golf, il casco di Tea Stilton, il formaggio, pannelli informativi, un video dedicato al personaggio e numerosi libri che potranno essere consultati gratuitamente direttamente all'interno del museo.

Ma non sarà soltanto uno spazio espositivo. La sala potrà infatti essere prenotata gratuitamente da gruppi di bambini e famiglie, che avranno la possibilità di trascorrere un'ora immersi nel mondo di Geronimo Stilton, leggendo, giocando e lasciandosi trasportare dalla fantasia. Un progetto che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale e della Fondazione, rappresenta soltanto il punto di partenza di nuove iniziative dedicate ai più giovani.

Visibilmente emozionata anche Elisabetta Dami, che ha ricordato la missione con cui nacque il suo personaggio. "Geronimo è nato per donare coraggio e speranza e da allora non ha mai smesso di parlare ai ragazzi di amicizia, gentilezza, rispetto, legalità e avventura. Oggi è tradotto in oltre cinquanta lingue e ha superato i 190 milioni di copie vendute. Anche i sogni che sembrano più lontani possono diventare realtà se vengono condivisi".

La nuova sala rappresenta così un nuovo tassello dell'offerta culturale del Museo Civico e rafforza ulteriormente il legame tra Sanremo ed Elisabetta Dami, trasformando il mondo di Geronimo Stilton in un luogo reale, destinato ad accogliere generazioni di bambini e a promuovere, attraverso la lettura, quei valori universali che hanno reso il topo-giornalista uno dei personaggi più amati al mondo.