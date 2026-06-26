Sanremo: cinema sotto le stelle a San Romolo, tre serate gratuite tra film per famiglie e grandi emozioni nel prato della chiesa

"Cinema sotto le stelle" è la rassegna cinematografica all'aperto che animerà il prato della Chiesa di San Romolo a Sanremo, offrendo tre serate dedicate al grande schermo in una delle cornici più suggestive dell'entroterra sanremese. Le proiezioni prenderanno il via alle 21.30 e saranno a ingresso libero, con offerta libera, dando a residenti e turisti l'opportunità di vivere il fascino del cinema all'aria aperta sotto il cielo estivo.

Il calendario prevede tre appuntamenti distribuiti tra giugno, luglio e agosto. Si parte domani con "Pecore sotto copertura", pellicola pensata per il pubblico delle famiglie. L'11 luglio sarà invece la volta di "Il Professore e il Pinguino", mentre il 29 agosto la rassegna si concluderà con "Super Mario Galaxy - Il Film", dedicato agli appassionati del celebre personaggio dei videogiochi.

Gli organizzatori invitano gli spettatori a partecipare portando con sé una coperta oppure una sedia pieghevole per assistere alle proiezioni in pieno relax. "Porta una coperta o una sedia pieghevole e goditi la magia del cinema sotto le stelle!" è l'invito riportato sulla locandina dell'iniziativa. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo e in collaborazione con il Cinema Ariston di Sanremo, confermando una proposta che punta a coniugare cultura, socialità e valorizzazione del territorio attraverso il cinema all'aperto.