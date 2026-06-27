INEJA 2026: nona giornata di festa tra tradizione, sport, cultura e grandi sapori (Foto)

Prosegue con entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026. Anche la serata di venerdì ha fatto registrare una significativa affluenza di visitatori che hanno animato la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo fino a tarda sera, confermando il grande successo della manifestazione organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dalla Città di Imperia.

Ottima la partecipazione anche alla corsa podistica non competitiva "La Zucchetta di San Giovanni", organizzata dal Club Marathon Imperia, che ha coinvolto numerosi appassionati in un appuntamento ormai entrato a far parte del programma della festa. La giornata di sabato prenderà il via fin dalle ore 8.00 con la Festa delle Marinerie Imperiesi, che ospiterà il 2° Raduno di pesca dalla barca, organizzato dall'Imperia Fishing Club. A partire dalle 17.00 aprirà al pubblico MercantIneja, la mostra mercato che anche quest'anno sta richiamando migliaia di visitatori grazie alla presenza di espositori provenienti da tutta Italia.

«MercantIneja rappresenta per noi una bellissima esperienza professionale e umana» affermano Paola Savella di Espansione Eventi e Filippo Devia di Bevox. «Da molti anni collaboriamo con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi per dare vita a un evento che arricchisce ulteriormente il programma della Festa di San Giovanni. Ogni anno selezioniamo con attenzione gli espositori per garantire qualità, varietà e interesse commerciale. Oggi MercantIneja è diventata un appuntamento atteso sia dal pubblico sia dagli operatori, molti dei quali inseriscono ormai Imperia come tappa fissa nel proprio calendario fieristico. Allo stesso tempo continua a crescere l'interesse di nuove aziende che desiderano entrare a far parte della manifestazione. È motivo di orgoglio vedere come questa mostra mercato continui a richiamare visitatori da tutto il territorio e numerosi turisti presenti in città durante i giorni della Festa di San Giovanni.»

Dalle 18.30 sarà operativa anche l'area culturale della manifestazione con l'apertura dell'Info Point e del presidio sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia. Nella Tenda della Cultura prosegue la mostra storica "Scagno 1930", curata dallo storico Sergio Cecchinel, un affascinante percorso dedicato alla storia dell'industria olearia imperiese attraverso documenti originali, fotografie, arredi d'epoca e preziose testimonianze. Nella Tenda delle Esposizioni sarà invece possibile visitare la mostra fotografica "Ineja. Uno sguardo d'autore" di Marco "Fish" Pesce, una raccolta di immagini dedicate al territorio, ai suoi scorci e alle emozioni che lo caratterizzano. Lo spazio espositivo ospita inoltre le opere dell'artista Alessio Ardissone, in arte Plop, protagonista con la sua originale e colorata PLOP-ART, oltre allo straordinario plastico realizzato interamente a mano da Gerardo Aucelli, che riproduce con eccezionale precisione la Basilica Collegiata di San Giovanni Battista. Saranno inoltre presenti con propri punti informativi la Città di Imperia e la Polizia Locale, il Rifugio "La Cuccia" – Canile di Imperia, il Club Marathon Imperia, la Compagnia di San Leonardo, il Circolo ARCI Solidarietà con il progetto "Cena Fuori" e Intercultura O.d.V. Grande successo continua a riscuotere anche l'Area Bimbi, autentico valore aggiunto della manifestazione. La ruota panoramica, i gonfiabili e i trampolini elastici stanno richiamando ogni sera numerose famiglie, confermando la volontà del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi di proporre una festa davvero pensata per tutte le età, dove anche i più piccoli possano vivere momenti di svago e divertimento in totale sicurezza.

Alle 19.00 apriranno le casse della manifestazione, mentre dalle 19.30 prenderà il via il servizio gastronomico di Ineja Food, da sempre uno dei simboli della Festa di San Giovanni. Anche per questa serata il pubblico potrà scegliere tra le specialità più amate della tradizione ligure e onegliese: stoccafisso all'onegliese, minestrone alla onegliese, ravioli al ragù, trofie al pesto e la tradizionale Pasta di San Giovanni. Tra i secondi saranno disponibili mini spiedini, salsiccia con contorno, arrosticini, stoccafisso, cozze, frittura di calamari e acciughe fritte, il tutto accompagnato dai vini del territorio e da birre artigianali. Piatto del giorno sarà lo zemin di pesce. Ad accogliere i visitatori all'ingresso dell'area della festa ci sarà, come sempre, la storica pentola "Giuvanina", entrata nella storia per aver conquistato il Guinness World Record grazie alla preparazione di oltre una tonnellata di stoccafisso cucinato secondo la tradizione. Oggi, pur non essendo più utilizzata, rappresenta uno dei simboli più significativi della Festa di San Giovanni e una delle attrazioni più fotografate dai visitatori. Il programma degli spettacoli prenderà il via alle 19.00 con Radio Ineja, tra musica, intrattenimento e notizie a cura di DJ Tex.

Sempre alle 19.00 si svolgeranno anche le premiazioni della Festa delle Marinerie Imperiesi – 2° Raduno di pesca dalla barca, organizzata dall'Imperia Fishing Club. Alle 20.00 saliranno sul palco le atlete dell'ASD Il Cerchio d'Oro – Ritmica Imperia, protagoniste di uno spettacolo di ginnastica ritmica. Dalle 21.15 spazio alle sonorità latine e caraibiche con la serata musicale a cura di DJ Maurizio. Alle 22.00 sarà la volta del mini musical "Baile Inolvidable", proposto dall'Academia de Baile della maestra Cristina Zanello, seguito da una coinvolgente serata di danze latine e caraibiche. Proseguono inoltre le iniziative promosse dal C.I.V. NuovOneglia, partner della manifestazione, con il ritorno del Cocktail di San Giovanni, proposto dai locali aderenti, e di San Giovanni in Vetrina, il percorso che coinvolge le attività commerciali del centro storico con allestimenti dedicati alla festa e l'esposizione dei manifesti storici della manifestazione. La 46ª Festa di San Giovanni – Ineja 2026 proseguirà ogni giorno fino al 29 giugno con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla gastronomia, alla cultura, allo sport, alla musica e alle tradizioni popolari, confermandosi ancora una volta uno degli eventi più rappresentativi dell'estate imperiese. Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione e sul sito www.ineja.it.