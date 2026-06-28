Cinema sotto le stelle, debutto da tutto esaurito a San Romolo: oltre 100 spettatori alla prima, prossimo appuntamento l'11 luglio (Foto)

Esordio con un'ottima partecipazione di pubblico per la rassegna "Cinema sotto le stelle", che ieri sera ha preso il via sul prato della chiesa di San Romolo. Alla prima proiezione sono state contate circa 100 persone, con una presenza particolarmente significativa di famiglie con bambini, confermando il gradimento dell'iniziativa.

La serata si è svolta in totale sicurezza e la gradevole temperatura estiva ha contribuito a rendere ancora più piacevole la visione del film all'aperto, regalando al pubblico un'atmosfera suggestiva in una delle location più caratteristiche dell'entroterra sanremese. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sanremo e organizzata in collaborazione con il Cinema Ariston, propone tre appuntamenti dedicati al cinema all'aria aperta, con ingresso e offerta liberi, invitando gli spettatori a portare una coperta o una sedia pieghevole per assistere alle proiezioni in pieno relax.

Come annunciato nel comunicato di presentazione, "Cinema sotto le stelle è la rassegna cinematografica all'aperto che animerà il prato della Chiesa di San Romolo, offrendo tre serate dedicate al grande schermo in una delle cornici più suggestive dell'entroterra sanremese". Dopo il successo della serata inaugurale, il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 11 luglio alle 21.30, quando sarà proiettato "Il Professore e il Pinguino". La rassegna si concluderà poi il 29 agosto con "Super Mario Galaxy - Il Film".

Gli organizzatori rinnovano infine l'invito rivolto al pubblico: "Porta una coperta o una sedia pieghevole e goditi la magia del cinema sotto le stelle!".