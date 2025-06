Taggia punta sul rilancio della piscina comunale: approvato il piano economico per la nuova gestione

Il Comune di Taggia ha approvato il piano economico e gestionale per il rilancio della piscina comunale di via Roggeri, segnando un passo decisivo verso la riapertura dell’impianto. Con una delibera recente, la Giunta ha definito nel dettaglio le condizioni per l’affidamento della struttura e i parametri economici che dovranno orientare la gestione nei prossimi anni.

Il piano, allegato alla delibera, prevede un bacino potenziale di oltre 11.700 residenti, con una stima di circa 3.500 persone dedite regolarmente ad attività sportive. Di queste, almeno 700 potrebbero scegliere il nuoto come disciplina principale. A fronte di questi numeri, la previsione dei ricavi annuali complessivi per la gestione della piscina è pari a circa 492.000 euro, suddivisi tra corsi di nuoto, abbonamenti, ingressi singoli, attività agonistiche, affitto per eventi e sponsorizzazioni.

Le tariffe ipotizzate includono abbonamenti mensili, trimestrali, stagionali e corsi specifici per adulti, bambini e persone con disabilità. Sono previste agevolazioni per famiglie numerose e riduzioni per bambini sotto i 13 anni e over 65. In particolare, per gli studenti delle scuole saranno disponibili pacchetti annuali da dieci lezioni con istruttore a 70 euro per bambino.

L’analisi economica è stata redatta considerando tutti i principali costi di gestione: oltre 170.000 euro destinati al personale, 40.000 euro per manutenzione ordinaria, 104.000 euro per utenze (tra energia elettrica, acqua, gas, rifiuti e telefonia), più 35.600 euro per il canone annuo di affitto e ulteriori 44.500 euro per consulenze, assicurazioni e materiali.

Oltre all’offerta sportiva, la piscina potrà essere utilizzata anche per eventi e feste, con un ricavo stimato di 7.500 euro all’anno, e punterà sul merchandising e sulle sponsorizzazioni per garantire una maggiore sostenibilità economica.

Con l’approvazione di questo piano, il Comune si prepara ora a pubblicare il bando per individuare il nuovo gestore, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un servizio sportivo di qualità, accessibile e sostenibile. Una riapertura molto attesa, che punta a trasformare la piscina in un punto di riferimento per tutto il comprensorio.