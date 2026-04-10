Sanremo, festeggiati i 102 anni della signora Angela Crespi

Il vicesindaco Fulvio Fellegara si è recato al Don Orione in visita alla signora Angela Crespi, in occasione del 102° compleanno, per portare gli auguri del sindaco Alessandro Mager e di tutta l’amministrazione comunale. Una giornata di festa trascorsa insieme all'affetto della figlia, del nipote e di tanti amici.

La signora Angela, originaria di Ceriana, era venuta a vivere a Sanremo insieme al marito negli anni ’50. Fino al 1974 ha gestito in via Palazzo un negozio di frutta e verdura.

Durante la festa di compleanno è stata ricordata anche la storia della sua famiglia. Il padre, nato nel 1899, aveva partecipato a due guerre mondiali, tornato a Ceriana era poi entrato nella banda in cui suonava il clarinetto.