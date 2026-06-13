Ventimiglia, al via la scuola vela estiva del Circolo Velico: corsi per bambini, ragazzi e adulti dal 22 giugno

Prenderà il via dal 22 giugno, presso la Base Nautica del Circolo Velico Ventimigliese a Nervia, la nuova edizione della scuola vela estiva, un appuntamento ormai consolidato per bambini, ragazzi e famiglie che desiderano avvicinarsi al mondo della navigazione o migliorare le proprie competenze in barca.

Le lezioni si svolgeranno al mattino e saranno rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, con la possibilità di attivare anche percorsi personalizzati per i più grandi e per gli adulti. A guidare i partecipanti saranno gli istruttori federali del Circolo, garantendo un approccio sicuro, formativo e divertente.

Le giornate saranno all’insegna del mare e della socialità: per chi frequenta la scuola vela è prevista anche una formula dedicata per rimanere al pomeriggio, trascorrendo il tempo in spiaggia tra giochi e attività insieme agli amici del Circolo.

Novità di quest’anno, il Circolo Velico Ventimigliese ha aderito al bando del Comune di Ventimiglia, che introduce una scontistica per i bambini residenti, rendendo l’esperienza ancora più accessibile alle famiglie del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito del Circolo Velico Ventimigliese (QUI) oppure contattare Riccardo su WhatsApp al +39 3339745793.



