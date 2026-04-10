Celebrato il 174° anniversario della Polizia di Stato: premiati gli agenti per merito di servizio

Si è svolta venerdì 10 aprile, presso l’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

All’evento hanno preso parte le principali autorità istituzionali della provincia, in un clima solenne ma anche partecipato grazie al contributo musicale dell’orchestra del liceo statale “Gian Domenico Cassini” di Sanremo e alla presenza degli studenti dell’Istituto “Ruffini”.

Dopo il discorso celebrativo del Questore Andrea Lo Iacono, il Prefetto e lo stesso Questore hanno proceduto alla consegna dei riconoscimenti per merito di servizio al personale della Questura e delle diverse articolazioni della Polizia di Stato.

Tra i premiati con Encomio Solenne figurano operatori in servizio presso la Polizia di Frontiera di Ventimiglia, mentre ulteriori riconoscimenti, tra Encomi e Lodi, sono stati assegnati a personale della Questura di Imperia, della Squadra Mobile, della Polizia Ferroviaria, dei Commissariati di Ventimiglia e Sanremo, della DIGOS, della Polizia Stradale e della Polizia Postale.