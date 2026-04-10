Rocchetta Nervina, lavori di messa in sicurezza: scatta il senso unico alternato

Scatta il senso unico alternato in via Rimembranza, in prossimità di strada Sant'Antonio, a Rocchetta Nervina da mercoledì 15 aprile.

Un provvedimento deciso a seguito dei lavori di messa in sicurezza. "Sarà predisposto il senso unico alternato" - fa sapere il sindaco Claudio Basso - "Date le dimensioni della carreggiata nel tratto interessato non potranno transitare mezzi di larghezza superiore a 2,30 metri".

"I pullman di linea di Riviera Trasporti, viste le dimensioni, faranno capolinea al piazzale nei pressi dell'hotel Lagobin e compatibilmente con il servizio scolastico stiamo cercando di organizzare un servizio navetta ma non è garantito" - specifica il primo cittadino - "Il cassone per gli ingombranti nel giorno previsto del mese di aprile sarà stazionato in località Lagobin. Ci scusiamo per i disagi ma le condizioni strutturali e cantieristiche non permettono soluzioni alternative".