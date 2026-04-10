Santo Stefano al Mare, manifestazione di interesse per la casa di riposo D’Albertis. Pallini: “Restituire un servizio alla comunità”

Passo avanti per il futuro della casa di riposo D’Albertis a Santo Stefano al Mare. La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui prende atto di una manifestazione preliminare di interesse presentata da un operatore economico per la progettazione, realizzazione e gestione della struttura attraverso un partenariato pubblico-privato.

Con questo atto viene riconosciuta la sussistenza di un interesse pubblico preliminare alla possibile riattivazione della struttura, aprendo così una nuova fase di interlocuzione tecnica e amministrativa.

“Si tratta di un passaggio importante – dichiara il sindaco Marcello Pallini – perché consente di riaprire concretamente una prospettiva per una struttura fondamentale per il nostro territorio. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità un servizio socioassistenziale essenziale.”

La manifestazione di interesse ha carattere esplorativo e non comporta vincoli per l’Amministrazione, né rappresenta ancora una proposta formale di project financing. Tuttavia, costituisce un primo passo per avviare un percorso trasparente e aperto al mercato.

“Questa manifestazione di interesse rappresenta un segnale positivo – aggiunge il sindaco Marcello Pallini – e ci permette di lavorare per individuare una soluzione sostenibile ed efficace per la gestione della struttura.”