Bordighera, il Giardino di Irene Brin si veste di giallo: reading dell'inedito e sfilata dedicata al Made in Italy

Un pomeriggio dedicato alla letteratura, al teatro e alla moda per celebrare una delle figure più affascinanti della cultura italiana del Novecento. Venerdì alle 17, il Giardino di Irene Brin, a Sasso di Bordighera, ospiterà "Irene si veste di giallo", iniziativa promossa dall'Associazione Irene Brin insieme al nipote della scrittrice, il professor Vincent Torre, con il sostegno del Comune di Bordighera.

Cuore della manifestazione sarà il reading teatrale dell'inedito "Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?", scritto da Irene Brin quando aveva appena 19 anni e recentemente ritrovato, proposto per gentile concessione dell'erede. Sul palco saliranno gli attori Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa, con la regia firmata da Fulvia Roggero e Silvia Villa, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra eleganza, mistero e suspense. L'opera giovanile dell'autrice mette già in luce la sua raffinata cifra stilistica, fondendo il fascino del giallo classico con un racconto che, oltre all'indagine poliziesca, affronta le dinamiche psicologiche, sociali e artistiche che muovono i protagonisti.

Ad arricchire il programma sarà anche la sfilata della Maison Daphné di Sanremo, concepita come un omaggio all'eredità culturale e stilistica di Irene Brin. La collezione si ispira alla moda etica e sostenibile degli anni Cinquanta e Sessanta, il periodo che vide nascere il Made in Italy e l'affermazione dello stile italiano nel mondo, di cui la scrittrice fu una delle più autorevoli interpreti e ambasciatrici. «Irene si veste di giallo» si propone così come un appuntamento capace di valorizzare la figura poliedrica di Irene Brin, ricordandone il contributo sia alla letteratura sia alla storia della moda italiana, nella suggestiva cornice del giardino che porta il suo nome.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 7851494.