Cala il sipario su Ineja 2026: stasera l'atto finale con lo zemin di pesce e i balli sotto le stelle

Undici giorni intensi, vissuti con entusiasmo, partecipazione e un profondo senso di appartenenza. Oggi si chiude ufficialmente il sipario sulla 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026, la manifestazione che ha trasformato ancora una volta la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo nel cuore pulsante dell'estate imperiese. Un successo travolgente che ha saputo unire tradizione, gastronomia, cultura, solidarietà e spettacolo, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e amati dell'intera Riviera ligure.

Un miracolo collettivo reso possibile dal grandioso lavoro del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi insieme al Comune di Imperia, al C.I.V. NuovOneglia e al patrocinio di Provincia e Regione. Ma la festa, prima di tutto, è fatta di persone: migliaia di visitatori, residenti e turisti hanno affollato i tavoli e gli stand. “Senza il calore del pubblico, senza le famiglie, i giovani, gli anziani, i turisti e tutti coloro che ogni sera hanno riempito la festa di entusiasmo, Ineja non avrebbe lo stesso significato”, fanno sapere gli organizzatori, rivolgendo un ringraziamento speciale anche alle centinaia di volontari, vero motore instancabile dietro le quinte, tra cucine, sicurezza e logistica.

La serata di ieri ha regalato momenti di grande spettacolo con le esibizioni di danza e fitness delle scuderie ASD J & D Dance e ASD Macumba Fitness. Il momento più emozionante è stato però l'omaggio all'atleta imperiese Mhedi Gueribi, fresco della medaglia di bronzo ai Campionati Assoluti Italiani di Boxe, salito sul palco insieme ai suoi maestri e compagni per ricevere il caloroso abbraccio e il riconoscimento della sua città.

Prima dei saluti finali, però, c'è ancora un'intera giornata da vivere insieme con un programma ricchissimo per questo lunedì di festa:

Ore 17.00: Apertura di MercantIneja , la mostra mercato giunta alla 18ª edizione con espositori di artigianato ed eccellenze da tutta Italia.

Apertura di , la mostra mercato giunta alla 18ª edizione con espositori di artigianato ed eccellenze da tutta Italia. Ore 18.30: Spazio alla cultura con la mostra storica "Scagno 1930" sull'industria olearia e gli scatti di Marco "Fish" Pesce, oltre all'area bimbi con i gonfiabili e la ruota panoramica.

Spazio alla cultura con la mostra storica sull'industria olearia e gli scatti di Marco "Fish" Pesce, oltre all'area bimbi con i gonfiabili e la ruota panoramica. Ore 19.30: Al via le cucine di Ineja Food . Il re della tavola per l'ultima sera sarà lo zemin di pesce , cucinato nella mitica "Giuvanina" , la pentola da Guinness dei Primati.

Al via le cucine di . Il re della tavola per l'ultima sera sarà lo , cucinato nella mitica , la pentola da Guinness dei Primati. Dalle 20.30 a notte fonda: Musica e intrattenimento sul palco con Radio Ineja, le esibizioni di danza aerea di Ocio Art Studio e Dancing Project, per poi chiudere ballando sotto le stelle con il DJ set di DJ Tex.

Un finale col botto che non è solo un traguardo, ma un nuovo inizio. “Non sarà soltanto la conclusione di undici giorni di festa, ma l'arrivederci a una tradizione che continua a vivere grazie a una comunità che, anno dopo anno, sceglie di costruirla insieme”. Arrivederci Ineja, l'appuntamento è già fissato per il 2027!