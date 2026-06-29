Arma di Taggia, conto alla rovescia per la Sant'Erasmo Run K10: domenica 12 luglio torna la corsa tra sport, mare e festa

Mancano esattamente due settimane al via della quarta edizione della Sant'Erasmo Run K10 e ad Arma di Taggia cresce l'attesa per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate. La manifestazione, organizzata dalla ASD Naturun Team Valle Argentina, si svolgerà domenica 12 luglio, confermando una formula che negli anni ha saputo coinvolgere non solo gli atleti, ma anche famiglie e appassionati. Anche quest'anno il programma prevede la gara competitiva di 10 chilometri, inserita nel calendario nazionale FIDAL delle corse su strada e disputata su un percorso ufficialmente omologato, affiancata dalla 5 chilometri non competitiva, aperta a tutti coloro che desiderano vivere la serata all'insegna dello sport senza l'assillo del cronometro.

L'organizzazione ha confermato anche per il 2026 la scelta di anticipare la data della corsa rispetto ai festeggiamenti patronali. "Una scelta condivisa con l'Amministrazione comunale che nasce dalla volontà di conciliare la crescita della Sant'Erasmo Run K10 con la piena valorizzazione del programma dei festeggiamenti dedicati a Sant'Erasmo", spiegano gli organizzatori. Partenza alle 19.30 da piazza Tiziano Chierotti, che ospiterà anche il ritrovo degli atleti, la segreteria organizzativa e le premiazioni. Il percorso si svilupperà quasi interamente lungo la Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, attraversando il litorale di Taggia e Sanremo.

Gli atleti della 10 chilometri raggiungeranno la zona dei Tre Ponti, dove sarà posizionato il giro di boa prima del ritorno verso Arma di Taggia. Per la 5 chilometri, invece, il punto di inversione sarà collocato poco prima dell'imboccatura dell'ex tunnel ferroviario di Capo Verde. Il briefing tecnico è previsto alle 19.15, mentre al termine della manifestazione tutti i partecipanti potranno prendere parte al tradizionale ristoro finale con specialità del territorio. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al raggiungimento del limite massimo di 250 pettorali, suddivisi tra le due prove. Per la gara competitiva sarà necessario essere tesserati secondo le normative FIDAL vigenti.

Ricco anche il programma delle premiazioni, in calendario indicativamente alle 20.45. Saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili e i migliori classificati delle diverse categorie FIDAL. Tra le iniziative dedicate agli iscritti della 10 chilometri è confermata anche l'estrazione di uno smartwatch Garmin Forerunner 165. Un momento particolarmente significativo sarà l'assegnazione del 1° Trofeo Memorial Stefano Di Placido, istituito in ricordo di un atleta e compagno di squadra della Naturun Team Valle Argentina prematuramente scomparso. Il riconoscimento andrà al primo atleta e alla prima atleta della società organizzatrice classificati nella prova competitiva.

La 5 chilometri manterrà invece il proprio carattere esclusivamente ludico-motorio: non sarà stilata alcuna classifica ufficiale, ma soltanto un ordine di arrivo. Ai primi tre uomini e alle prime tre donne che taglieranno il traguardo verrà comunque consegnato un diploma di merito. La manifestazione si svolgerà con l'autorizzazione di Amaie Energia e Servizi, con il patrocinio dei Comuni di Taggia e Sanremo, il supporto di FIDAL e CSEN e la collaborazione della Croce Verde Arma Taggia, che garantirà l'assistenza sanitaria lungo il percorso.