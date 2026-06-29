Cena con delitto e solidarietà a Bordighera: il 4 luglio al San Marco una serata per sostenere i progetti di NOI4YOU

Una serata all'insegna del mistero, del divertimento e della solidarietà. Sabato 4 luglio, il Ristorante San Marco di Bordighera ospiterà "Un delitto in alto mare", una coinvolgente cena con delitto organizzata con l'obiettivo di sostenere l'attività dell'Associazione NOI4YOU, sportello di ascolto e aiuto alle donne. Parte del ricavato della serata sarà infatti devoluto all'associazione, che utilizzerà i fondi raccolti per finanziare i progetti di sensibilizzazione nelle scuole, dedicati alla diffusione della cultura del rispetto, un tema sempre più attuale e centrale nel contrasto alla violenza.

Lo spettacolo, portato in scena dalla Compagnia HIC ET NUNC, accompagnerà i partecipanti in un'affascinante atmosfera d'altri tempi. "Un delitto in alto mare" promette una serata coinvolgente, durante la quale gli ospiti saranno chiamati a divertirsi tra buona cucina, intrattenimento e indagini, diventando protagonisti della vicenda. L'iniziativa, però, va ben oltre l'aspetto ludico. L'obiettivo principale è infatti offrire un aiuto concreto a NOI4YOU, consentendo all'associazione di proseguire un'attività che da anni porta avanti con impegno sul territorio.

I percorsi educativi promossi dall'associazione coinvolgono studenti di ogni ordine e grado e sono finalizzati a diffondere il valore del rispetto reciproco e della prevenzione della violenza. Un impegno particolarmente apprezzato dalle scuole e dai giovani, che richiede però risorse economiche significative. NOI4YOU, che si sostiene grazie al contributo delle volontarie, alle quote associative e alle offerte raccolte durante gli eventi benefici, punta così anche su questa iniziativa per continuare a portare avanti un progetto educativo considerato fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.