Sanremo celebra il patrono: dal 1° al 7 luglio torna la festa di San Siro tra fede, sport, spettacoli e tante novità

Una settimana di appuntamenti per celebrare il patrono della città e ritrovare il senso della comunità. Dal 30 giugno al 7 luglio tornano i tradizionali festeggiamenti di San Siro, che quest'anno avranno come filo conduttore «Sentieri di luce... sulle orme di san Francesco», tema ispirato alla figura del poverello di Assisi. Il programma, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori, intreccia sport, cultura, spettacolo, spiritualità, musica e convivialità, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sanremese.

Ad aprire il calendario sarà, martedì 30 giugno, la tradizionale StraSanSiro, che ospiterà il Primo Memorial Anselmo Farisano, dedicato al ricordo di una figura molto amata dalla comunità. Previsti due percorsi, uno da 2 chilometri, aperto a tutti, e uno da 5 chilometri, riservato ai partecipanti più allenati. Mercoledì 1° luglio piazza San Siro si trasformerà in un grande cinema all'aperto. La serata inizierà con lo spettacolo del Mago Sasà, ospite ormai affezionato della manifestazione, per poi lasciare spazio alla proiezione del film "Il robot selvaggio", dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca l'appuntamento di giovedì 2 luglio, quando debutterà «Aperitivo con Mistero – L'ultima nota, segreto al Chiar di Luna», un format che unirà gioco, enigmi e convivialità in una serata tutta da vivere. Il cuore religioso della festa prenderà il via da venerdì 3 a domenica 6 luglio con il Triduo di preparazione alla Solennità di San Siro, momento di raccoglimento e preghiera che accompagnerà i fedeli verso la ricorrenza patronale.

Accanto agli appuntamenti spirituali non mancheranno le occasioni di svago. Il 3 e 4 luglio tornerà la tradizionale Sagra, accompagnata dalla musica dell'Orchestra Fantasia. Sabato 5 luglio spazio alla novità della serata «Latino e brace», mentre lunedì 6 luglio il Teatro dell'Albero proporrà il reading poetico e letterario «La bellezza come promessa di felicità», con accompagnamento al pianoforte e intermezzi di danza, in una riflessione artistica sul valore della bellezza come esperienza di speranza.

Il momento più atteso sarà martedì 7 luglio, giorno della Solennità di San Siro, con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-San Remo, che rappresenterà il culmine delle celebrazioni religiose.

Sport, tradizione, cultura e fede si intrecciano così in un programma ricco e variegato che punta a valorizzare il patrimonio spirituale e sociale della città, invitando tutta la cittadinanza a condividere giorni di amicizia, partecipazione e devozione nel cuore del centro storico.