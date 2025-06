A Sanremo è già piena estate: afa, ombrelloni e turisti ovunque (Foto)

Estate significa Sole e Sole significa mare. Con l'arrivo della calda stagione anche le spiagge tornano a ripopolarsi di persone, che si tratti di tursti o di residenti, sono moltissimi quelli che quando le temperature si alzano cercano un po' di sollievo tra le acque del mare, soprattutto con le temperature decisamente elevate che stiamo vedendo in questi giorni, a causa dell'anticiclone africano che porta alcune aree della provincia di Imperia a superare i 33°, avvicinandosi anche alla soglia dei 35.

Passeggiando lungo la pista ciclopedonale di Sanremo, si possono tranquillamente vedere le spiagge già piene di persone che hanno piantato gli ombrelloni o si stanno spalando la crema solare per evitare le scottature, per non parlare di chi già si è immerso in acqua, magari insieme a un gruppo di amici e con un pallone per poter giocare.

Una scelta assolutamente comprensibile, date le alte temperature di questi giorni: l'anticiclone africano che si sta abbattendo sull'Europa centrale sta infatti portando a un significativo aumento delle temperature, sia sulla terraferma che nello stesso mare, e che dovrebbe accompagnare accompagnare le giornate almeno fino a giovedì prossimo, quando si dovrebbe disperdere portando i valori a parametri più in linea con quelli che questo periodo dell'anno dovrebbe avere. Che dovrebbe avere comunque temperature alte, ma sicuramente non dovrebbe toccare una media di 29,10° il 28 giugno, con minime registrate durente tutta la giornata del 29 mai inferiori a 26°.

Intanto però la città si riempie, con orde di turisti provenienti da ogni dove che affollano Sanremo e Riviera per i primi bagni della stagione e un po' di refrigerio dall'afa di questi giorni: i parcheggi sono pieni, targhe di qualsivoglia nazionalità occupano le aree di sosta in questo weekend che fa da antipasto all'estate vera e propria, quella di luglio e agosto, il periodo più atteso dalla Liguria turistica intera. E se quello che si vede in questi giorni dovesse riflettere l'intera stagione estiva, i segnali sono decisamente positivi.