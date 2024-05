Vendita di merce contraffatta sui mercati della provincia: il Prefetto chiede di rinforzare i controlli

Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa mattina in Prefettura, per esaminare le problematiche relative ai fenomeni all’abusivismo commerciale, nelle diverse forme, e alla vendita di merce contraffatta.

Presenti tutte le forze dell’ordine, tra cui il neo Questore Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Morganti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Omar Salvini, hanno partecipato alla riunione anche il Consigliere comunale imperiese Simone Vassallo, il Presidente provinciale della Confesercenti, Ino Bonello, il Segretario provinciale Sergio Scibilia e Marco Benedetti.

L’argomento è stato affrontato dal Comitato anche in relazione ad una recente nota che il Presidente della Confesercenti Imperia ha inoltrato al Prefetto, nella quale veniva espressa preoccupazione per il diffondersi nei centri urbani del fenomeno della vendita itinerante di prodotti alimentari, svolta da ambulanti mediante l’uso di camion o altri mezzi per la vendita di frutta, verdura e prodotti caseari provenienti dal sud Italia.

Una problematica, come evidenziato da Confesercenti, si registra molto spesso nel centro cittadino, dove la vendita non è autorizzate dai regolamenti comunali e in alcuni casi viene esercitata anche con postazioni fisse, in violazione delle norme di legge in materia.

Altro fenomeno, in crescente aumento, riguarda la vendita di merce usata e/o rigenerata in mercati ambulanti che, come riportato nella nota di Confesercenti ‘viene proposta priva degli idonei cartelli descrittivi della tipologia di merce (usata o rigenerata) e senza la necessaria tracciabilità, come richiesta dalla Asl 1, con indicazione del luogo dove questa viene sanificata’.

Il Comitato ha preso anche in esame la tematica del commercio ambulante di prodotti contraffatti, praticato soprattutto durante i mercati rionali. Una forma di vendita che, oltre a costituire un’ipotesi penalmente perseguibile sia per il venditore che per l’acquirente, rappresenta un rischio concreto per la salute di coloro che incautamente comprano prodotti contraffatti. Analoga considerazione vale anche per la vendita di merce usata o rigenerata priva di controlli.

Il Prefetto Romeo, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto un rafforzamento delle misure di contrasto, attraverso una specifica programmazione di interventi mirati da effettuarsi da parte delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Municipali. Interventi che verranno svolti con controlli straordinari interforze effettuati durante i mercati settimanali o in altri contesti di interesse, per reprimere l’abusivismo commerciale, compreso quello itinerante e la vendita di merce contraffatta.

L’azione operativa verrà svolta sul modello già sperimentato nella città di Ventimiglia nella quale, attraverso la costante azione di controlli straordinari a cadenza settimanale effettuati da Forze dell’Ordine e Polizia Municipale, è stato possibile ridurre ai minimi termini il fenomeno della immigrazione irregolare da anni presente in quella città.

L’impegno straordinario verrà svolto innanzitutto nei Comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia e verrà intensificato durante lo svolgimento dei mercati rionali, nelle città dove maggiormente si registrano fenomeni di abusivismo ambulante itinerante, vendita di merce contraffatta e altre forme di illegalità che recano danno alle attività dei commercianti.

Il Questore Lo Iacono, nei prossimi giorni, presiederà un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Municipali, per il coordinamento operativo delle determinazioni assunte nella seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.