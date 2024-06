Sanremo: cede la strada e un tombino crolla su se stesso, serve un intervento di restyling al Borgo (Foto)

Tanti problemi nella zona del Borgo a Sanremo, che vengono spesso segnalati dai residenti e che, ieri pomeriggio, hanno visto coinvolto anche i candidati della Lega e di ‘Andiamo!’, Daniele Ventimiglia e Massimo Rossano.

I problemi riguardano qualche situazione di degrado e di abbandono, in particolare nella zona di strada Borgo Opaco dove si trovano le scuole ma anche gli asfalti e le buche che, purtroppo, sono alimentate soprattutto dal passaggio dei mezzi pesanti, che entrano o escono dall’Aurelia Bis.

Oltre alle diverse problematiche ieri ne è emersa una ancora più grave, ovvero lo sprofondamento di una parte della strada e di un tombino. “Da mesi segnaliamo il fatto al Comune – hanno tuonato alcuni residenti e commercianti della zona – ma nessuno si è mai fatto vivo. Ora è successo il patatrac! Finalmente sono arrivati gli agenti della Municipale e ci auguriamo che venga fatto l’intervento”.

Secondo i ben informati servirà un restyling completo, a livello stradale, della piazza del Borgo, visto che in alcune zone l’asfalto sta cedendo pericolosamente. In più servirà sistemare in modo idoneo il tombino, oppure spostarlo visto che è nel pieno della marcia dei mezzi diretti all’Aurelia Bis (spesso pesanti). Il tutto dando un occhio anche al resto del degrado presente in zona.