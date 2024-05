Parametri Asl non conformi: l'acqua non è potabile a Riva Ligure, Camporosso e Vallebona

La misura si è resa necessaria in seguito ad un risultato non conforme sulle analisi effettuate ad un campione rilevato presso un tradizionale punto di prelievo posto sul territorio comunale.

“L’acqua potrà continuare ad essere utilizzata regolarmente a scopi igienici e limitatamente per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura - spiegano i sindaci – avvisiamo la cittadinanza che, a partire da domani, venerdì 31 maggio, fino a nuove analisi ASL, ogni giorno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in piazza Ughetto, saranno distribuiti gratuitamente due cestelli d’acqua per ciascun capofamiglia. Sarà garantita la consegna a tutti gli over 80, anche a domicilio”.