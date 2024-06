Analisi di Asl1 negative: Camporosso e Vallebona revocano l'ordinanza di non potabilità dell'acqua

Hanno avuto esito negativo le analisi effettuate dall'Asl1 su campioni d'acqua prelevati nello stesso punto dove era stata accertata la non conformità di un parametro. E' stata, perciò, revocata l’ordinanza di limitazione del consumo d’acqua potabile emessa nei giorni scorsi a Camporosso e a Vallebona.

Il servizio acquedottistico rientra, perciò, nel pieno della sua funzionalità. "Ottima notizia, siamo lieti di informare la cittadinanza di Camporosso che è stata revocata l’ordinanza di limitazione del consumo d’acqua potabile" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli. - "Da adesso tutto torna alla normalità e, quindi, il servizio acquedottistico rientra nel pieno della sua funzionalità ed efficienza. L’Asl1 ha, infatti, comunicato l’esito negativo delle analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato ieri nello stesso sito in cui il 28 maggio scorso era stato rilevato un parametro non conforme alla norma. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la risoluzione del problema e, soprattutto, grazie ai cittadini che hanno affrontato con responsabilità e sensibilità l’improvvisa emergenza dell’acqua potabile".

"L'acqua è di nuovo potabile" - afferma il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - "Si provvederà quanto prima alla revoca dell'ordinanza n. 4 del 2024".