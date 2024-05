Acqua potabile a Camporosso, Gibelli: "Analisi di Ireti ha avuto esito negativo"

Ha avuto esito negativo la nuova analisi su un campione d'acqua prelevato nello stesso punto dove era stata accertata la non conformità di un parametro. Lo annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

Al momento, però, rimane valida l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile proveniente sia dai rubinetti che da altre fonti, come le fontanelle, su tutto il territorio comunale. "L’analisi effettuata da Ireti su un campione d’acqua, prelevato ieri mattina nello stesso punto dove era stata accertata la non conformità di un parametro, ha avuto esito negativo. Quindi una buona notizia che va nella direzione della risoluzione del problema" - dice il sindaco Gibelli.

In attesa dei risultati di altri campioni d'acqua disposti dall'Asl a Camporosso è arrivata un'autobotte, a disposizione della cittadinanza, per la fornitura di acqua potabile. "Occorre adesso attendere i risultati delle analisi di altri campioni d’acqua, disposti oggi dall’Asl, previsti entro domani, il 1° giugno" - fa sapere il primo cittadino - "Se, come crediamo e speriamo, i nuovi riscontri confermeranno quanto già accertato da Ireti, sarò nelle condizioni di revocare immediatamente l’ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua potabile. In attesa dei risultati di domani siamo a disposizione per qualsiasi informazione".