L'acqua non è potabile, a Camporosso arriva l'autobotte

A Camporosso arriva un'autobotte per la fornitura di acqua potabile. Sarà a disposizione della cittadinanza in seguito all'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile proveniente sia dai rubinetti che da altre fonti, come le fontanelle, su tutto il territorio comunale adottato ieri in via precauzionale su indicazione del Dipartimento Prevenzione dell’ASL 1.

La misura si è resa necessaria in seguito a un risultato non conforme sulle analisi effettuate a un campione rilevato presso un tradizionale punto di prelievo posto sul territorio comunale. "A causa del temporaneo divieto di consumo di acqua potabile, viene messa a disposizione un'autobotte per la fornitura di acqua" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli.

"A partire da oggi sarà possibile rifornirsi di acqua potabile, con propri recipienti, in piazza D’Armi dalle 13:15 alle 15; alla Cappella Padre Santo in via Braie dalle 15:15 alle 16:30; al Centro Falcone di Bigauda dalle 16:45 alle 18 e in piazza Garibaldi dalle 18:15 alle 20" - dice il primo cittadino - "Rimaniamo disponibili per ogni richiesta di informazione".