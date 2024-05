Acqua non potabile, a Vallebona arriva l'autobotte (Foto)

A Vallebona arriva un'autobotte, messa a disposizione di Ireti, per la fornitura di acqua potabile. Sarà a disposizione della cittadinanza in seguito all'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile, in via precauzionale, su indicazione del Dipartimento Prevenzione dell’Asl1.

Una misura necessaria in seguito a un risultato non conforme sulle analisi effettuate a un campione rilevato presso un tradizionale punto di prelievo posto sul territorio comunale.

In attesa degli esiti dell'analisi delle acque, a partire da oggi, e fino alla revoca dell'ordinanza, sarà, perciò, possibile rifornirsi di acqua potabile in piazza della Libertà oggi, venerdì 31 maggio, fino alle 17 e sabato 1° giugno dalle 10 alle 12 e nel parcheggio pubblico a Madonna della Neve oggi dalle 18 alle 20 e domani, il 1° giungo, dalle 12.30 alle 14.