Perde il controllo dell’auto e si capotta per cause ancora in via d’accertamento. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, in corso Mazzini a Sanremo.

Una donna di 44 anni, al volante della propria auto in direzione Arma di Taggia, è finita sottosopra. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata, in codice giallo di media gravità, all’ospedale di Sanremo da un’ambulanza della Croce Verde di Arma.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco.