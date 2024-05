Ventimiglia: caro bollette Rivieracqua, incontro pubblico organizzato da Federconsumatori e Cgil

Nonostante, sia diventato di dominio pubblico, il cosiddetto ‘pasticcio del caro bollette’ emesse da Rivieracqua ad oggi, non ha avuto nessun riscontro sia dai vertici della società, che dal Commissario dell’ATO idrico, Claudio Scajola.

“Questa situazione – evidenziano Federconsumatori e Cgil - sta diventando veramente surreale, tra gli utenti serpeggia molta rabbia e moltissima inquietudine, per silenzio (assordante) da parte di tutti coloro, che dovrebbero almeno dare dei segnali e non, tralasciare o rimanere indifferenti al grido di allarme di moltissimi utenti”.

Proprio per questo e per le grandi difficoltà a cui andranno incontro, cittadini e piccole imprese, a causa del caro bollette, hanno organizzato un incontro pubblico, per martedì prossimo alle 15, nel salone parrocchiale di Sant’Agostino a Ventimiglia, per concordare strategie e soluzioni con i tecnici della Federconsumatori.