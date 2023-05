Sanremo: lavori per il parcheggio di piazza Eroi, dal Comune l’ok al trasferimento del mercato sul lungomare

I lunghi e ripetuti confronti tra amministrazione e associazioni di categoria hanno dato i frutti sperati. La giunta matuziana ha di recente dato l’ok per il trasferimento dei banchi del mercato di piazza Eroi durante il periodo necessario per la costruzione del parcheggio interrato tanto atteso.

I banchi della porzione inferiore della piazza (quelli della zona superiore resteranno al loro posto) andranno sul lungomare, in via Adolfo Rava, per tutto il tempo necessario all’intervento. Si parla di circa un anno e mezzo di lavori. Il mercato, quindi, si dividerà in due con una parte nella zona alta di piazza Eroi e un’altra a due passi dal mare. A suo modo potrebbe anche essere occasione per distribuire in città la clientela che ogni sabato e ogni martedì sceglie Sanremo per fare shopping tra i banchi. Anche se, va detto, la sistemazione sul lungomare già sperimentata in periodo Covid non aveva convinto tutto specie per l’assenza di servizi attorno: non ci sono bar, non ci sono bagni, c’è poco o niente.

Resta da capire anche come sarà gestita la convivenza con la pista ciclabile, circostanza che ha portato a qualche problema in concomitanza con il Luna Park nella stessa zona che ora ospiterà i banchi del mercato bisettimanale.

Il progetto esecutivo per il parcheggio di piazza Eroi è in fase di consegna e la ditta incaricata ha la necessità di procedere alle verifiche per il successivo avvio dei lavori. Motivo per il quale si rende necessario lo spostamento nel minor tempo possibile.