Ventimiglia amplia il servizio CIE: nuovi Open Day mensili dopo il successo della fase sperimentale

Dopo il successo della fase sperimentale, l’Amministrazione Comunale prosegue con il nuovo calendario di Open Day dedicato al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE). L’iniziativa punta a rispondere con efficienza alla crescente domanda dei cittadini. Nell’ultimo weekend di apertura straordinaria sono state rilasciate circa 60 CIE, triplicando la media dei giorni feriali.

Il servizio verrà strutturato con una cadenza mensile, ove le postazioni di lavoro saranno raddoppiate per massimizzare la produttività con un ciclo dalle 8.40 alle 14. Tale iniziativa è stata pensata specificamente per agevolare i lavoratori e le famiglie con figli in età scolare, impossibilitati a recarsi presso gli uffici durante i giorni feriali.

Le date in cui sarà ampliato il servizio sono:

- 18 Aprile 2026;

- 23 Maggio 2026;

- 27 Giugno 2025;

- 04 Luglio 2026.



Il servizio è accessibile solo su prenotazione tramite:

- E-mail: anagrafe@comune.ventimiglia.im.it;

- App "Ventimiglia Città”;

- Telefono: 0184 280226 (dal Lunedì al Venerdì, ore 12:30 – 13:30);

Sito del Comune di Ventimiglia – servizio Agenda Web.