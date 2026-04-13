Lavoro, in provincia di Imperia previste 6.060 assunzioni da parte delle imprese nel trimestre aprile-giugno 2026

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di aprile 2026, con focus sulle tendenze occupazionali per il periodo aprile – giugno 2026.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.690 le entrate complessive programmate a aprile in provincia di Imperia. In Liguria, ad aprile, le previsioni occupazionali si attestano sulle 15.500 unità, mentre a livello nazionale sono 500.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nell’imperiese sono 6.060 le entrate previste tra aprile e giugno 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di aprile, si rileva che in provincia di Imperia nel 21 % dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre il 79 % saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’82 % nel settore dei servizi, per il 81 % nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 9 % sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14 %). In 46 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 33 % le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 30 % le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6 % delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 52 % delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 57 % delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19 % del totale.

Nel mese di aprile le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (730), Servizi alle persone (260), Commercio (210), Costruzioni (130) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (90).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.