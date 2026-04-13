Pesca in crisi, Piana a Vinitaly chiede aiuti urgenti per imprese liguri colpite dal caro energia

L’assessore all’Agricoltura e alla Pesca della Regione Liguria, Alessandro Piana, è intervenuto questa mattina alla Commissione Politiche Agricole (CPA), riunitasi nell’ambito di Vinitaly, portando al centro del confronto le gravi criticità del comparto ittico, in particolare legate ai costi energetici e al sostegno alle imprese. “Alla luce della crisi geopolitica internazionale, con particolare riferimento all’area del Medio Oriente, è necessario attivare con urgenza strumenti straordinari a sostegno delle imprese di pesca e acquacoltura”, ha dichiarato Piana, sottolineando come il settore sia fortemente penalizzato dall’aumento dei costi di carburante ed energia.

Durante l’incontro è stata condivisa la necessità di applicare quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento europeo 2021/1139, con l’obiettivo di attivare misure specifiche per eventi eccezionali. In questo senso, l’assessore ha evidenziato l’importanza di una collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e con la Commissione europea. “È fondamentale ottenere il riconoscimento formale dell’evento eccezionale legato alla crisi geopolitica in atto”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di una decisione di esecuzione europea che consenta di attivare gli strumenti di sostegno previsti.

Tra le priorità emerse, anche l’urgenza di adeguare la metodologia di calcolo degli indennizzi, così da renderli coerenti con l’impatto reale dei rincari energetici sulle imprese. Parallelamente, Piana ha chiesto un rafforzamento significativo delle risorse nazionali, attualmente pari a circa 7 milioni di euro, con ulteriori fondi provenienti dall’Unione Europea. Altro punto centrale riguarda la definizione di criteri e procedure uniformi a livello nazionale, per garantire equità nell’erogazione delle sovvenzioni tra le diverse regioni italiane. Infine, è stata ribadita la necessità di accelerare i pagamenti del fermo pesca relativi alle annualità 2023, 2024 e 2025.

“Si tratta di misure fondamentali per consentire alle imprese ittiche di affrontare una fase estremamente complessa e garantire la continuità di un comparto strategico”, ha concluso Piana.