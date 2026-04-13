Lavori di messa in sicurezza e senso unico alternato, previsto un servizio navetta da Rocchetta Nervina

Una navetta da Rocchetta a Lagobin. E' il servizio che verrà messo a disposizione dal comune di Rocchetta Nervina per sopperire al disagio che potrebbe crearsi con l'inizio del senso unico alternato in via Rimembranza, in prossimità di strada Sant'Antonio, a Rocchetta Nervina da mercoledì 15 aprile a seguito dei lavori di messa in sicurezza.
"La navetta partirà da Rocchetta Nervina, escluso i festivi, alle 6.50, alle 13.05, alle 14.30 e alle 18.45" - fa sapere l'Amministrazione comunale.
"Date le dimensioni della carreggiata si ricorda che nel tratto interessato non potranno transitare mezzi di larghezza superiore a 2,30 metri" - sottolinea - "I pullman di linea di Riviera Trasporti faranno, perciò, capolinea al piazzale nei pressi dell'hotel Lagobin".