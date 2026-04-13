Camporosso, incontro sulla legalità con Nando Dalla Chiesa al Centro Falcone giovedì 16 aprile

Giovedì prossimo alle 21, presso il Centro Falcone di Camporosso, si terrà un importante incontro dedicato al tema della legalità dal titolo “La legalità è un sentimento”, organizzato da Libera e dal Comune di Camporosso nell’ambito del progetto Legalmente. Protagonista della serata sarà Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato a Palermo il 3 settembre 1982. Presidente onorario di Libera e docente all’Università Statale di Milano, Dalla Chiesa è da decenni impegnato nella diffusione della cultura della legalità e nella lotta contro le mafie.

L’incontro prende spunto dal suo omonimo libro, in cui propone una riflessione profonda sul concetto di legalità, intesa non solo come rispetto delle regole, ma come valore da interiorizzare. Un approccio che mette al centro educazione, emozioni e responsabilità individuale e collettiva. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per cittadini, studenti ed educatori del territorio, grazie al contributo di una delle voci più autorevoli in Italia su questi temi.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza, senza necessità di iscrizione. L’incontro conclude il corso di formazione “Aver cura della relazione”: sarà possibile richiedere attestato di partecipazione.