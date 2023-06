Sanremo: è tutto vero, dopo anni di attesa il cantiere per il parcheggio interrato di piazza Eroi è realtà

È un giorno storico per Sanremo. Era il 1979 quando i giornali locali titolavano sulla decisione della giunta di dare il via ai lavori per costruire un parcheggio sotterraneo in piazza Eroi Sanremesi. “La giunta di Sanremo ha deliberato di indire una gara d'appalto per la progettazione ed esecuzione di un parcheggio interrato in piazza eroi in piazza Eroi Sanremesi per risolvere il grave problema dei posteggi che da anni affligge la città con ripercussioni negative sull'afflusso turistico”, così si legge sulle pagine ingiallite che riportano anche le dichiarazioni dell'allora assessore ai Lavori Pubblici Bruno Marra: “Fra la soluzione fuori terra e quella dell'interrato è apparsa più conveniente la seconda. La giunta ha deciso, quindi, di affidare, mediante concorso, i lavori a una ditta che curerà la realizzazione a sue spese. La stessa potrà riservarsi la gestione secondo i tempi e le condizioni che saranno specificate nella bozza di convenzione”. I primi vagiti del partenariato pubblico-privato ora molto caro all'amministrazione Biancheri.

Poi anni di parole, polemiche, annunci, ‘mugugni’. In barba allo scetticismo dei più, il cantiere per il parcheggio interrato di piazza Eroi oggi è realtà. Questa mattina il primo atto del progetto che rivoluzionerà la piazza si è manifestato sotto forma dell’ufficio Viabilità che ha liberato la piazza per consentire l’arrivo dell’impresa incaricata. È intervenuta anche la Polizia Locale per rimuovere le poche auto rimaste posteggiate nonostante i cartelli di divieto.





Una volta sgomberata l’area potranno prendere il via i lavori che dureranno in totale 22 mesi, quattro dei quali (i primi) dedicati a interventi preliminari. Si partirà dalla rimozione degli ordigni bellici. Poi si passerà allo scavo per i successivi 18 mesi. Per tutto il tempo necessario metà del mercato bisettimanale sarà spostato sul lungomare, a partire da domani.





Una rivoluzione per la città che da anni fa i conti con un numero di parcheggi non sempre sufficiente per accontentare la richiesta, specie nei periodi di alta stagione e nelle settimane clou come quella del Festival. Sotto terra in piazza Eroi ci saranno oltre 200 posti auto, mentre sin superficie la piazza conoscerà una nuova vita tra aree verdi, zone pedonali e fontane. L'opera verrà realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 20 anni, per un totale di 13 milioni di euro.