Sanremo: il 13 giugno primo mercato sul lungomare. Lunedì in Comune l’assegnazione dei posti

Dopo l’annuncio e gli incontri con gli operatori, c’è una data per il primo mercato ambulante sul lungomare in via Adolfo Rava. Il trasferimento da piazza Eroi Sanremesi riguarda i soli banchi della parte inferiore, quella interessata dai lavori per la costruzione del posteggio interrato e per il restyling della superficie.

Il Comune ha segnato in rosso sul calendario martedì 13 giugno come primo giorno utile per dare il via alla nuova stagione dei banchi sul lungomare. Un esperimento già andato in scena in periodo Covid, apprezzato ma migliorabile. La seconda stagione sarà utile per sistemare il format che, per forza di cose, andrà in scena per almeno 18 mesi.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno stilato di recente la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi che è fissata per lunedì alle 14.30 nella Sala degli Specchi. Lì si conoscerà la struttura della costola del mercato che si trasferirà a due passi dal mare per tutto il tempo necessario alla piccola grande rivoluzione di piazza Eroi.

Il mercato bisettimanale, quindi, si dividerà in due per oltre un anno: la parte superiore di piazza Eroi resterà invariata, quella inferiore andrà in via Adolfo Rava. Una circostanza obbligata che, però, potrebbe anche rappresentare un’opportunità. Saranno poi i numeri dei primi giorni di vendita a dare le risposte.