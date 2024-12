"Attimi per sempre", foto in bianco e nero di Enzo Giordano in mostra a Bordighera (Foto e video)

Uomini, donne, anziani e bambini immortalati in diverse città del mondo si potranno ammirare in "Attimi per sempre", mostra fotografica di Enzo Giordano in esposizione nella sede dell'Unione culturale democratica/ Anpi di Bordighera fino al 12 gennaio.

E' stata inaugurata ieri pomeriggio, in via Al Mercato n. 8, la mostra di fotografie in bianco e nero di street photography realizzate da Enzo Giordano, nato nel 1961 ad Alessandria. “La mostra di fotografie è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 fino al 12 gennaio. L'ingresso è libero" - fa sapere il fotografo Enzo Giordano, che vive a Valenza.

Dopo aver conseguito la maturità tecnico-commerciale nel 1980 e aver svolto un breve periodo di apprendistato nell'artigianato orafo, Giordano è stato impiegato presso la Cassa di Risparmio di Alessandria e successivamente in Credit Agricole fino al 2021, anno del congedo professionale. Da sempre attratto dalla fotografia e dal reportage, negli ultimi anni si è dedicato alla fotografia in bianco e nero, esclusivamente in modalità analogica. "Si possono ammirare frammenti di vita quotidiana, gesti, movimenti e sguardi raccolti in luoghi comuni ed emersi da una massa anonima formata dal caso o dall’abitudine: il banale, l’ordinario e il quotidiano che si esprimono nei volti, nei gesti e nei luoghi"- dice il fotografo Enzo Giordano - “Dettagli isolati da un insieme, segnali e messaggi di un mondo, colti come accenni e richiami per accedere a quel mondo, a noi stessi. Istanti sottratti al tempo, allo spazio e resi attimi per sempre".