Dolceacqua: questo fine settimana torna il Ghost Tour, il famoso itinerario dei misteri di Autunnonero

Da non perdere il prossimo Ghost Tour Dolceacqua, in programma sabato 19 aprile. Ritorna il famoso itinerario notturno di Autunnonero attraverso i carrugi del centro storico del Paese dei Doria, guidato per l’occasione dagli Storyteller Giovanni De Mattia e Ginevra Scarcia. Un percorso a piedi che partirà dal Ponte Vecchio e si inerpicherà fino al Castello dei Doria con un ingresso notturno di grande suggestione.

Con la loro lanterna e il fedele “grimorio”, Giovanni e Ginevra condurranno un viaggio tra storia e leggenda: dalla misteriosa Saga, la Maga che con i suoi incantesimi terrorizzava gli abitanti della Val Nervia, al processo dell’Inquisizione alla strega che “conosceva tutti li mali e per ognuno aveva li rimedi”, da controversi rimedi alchemici fino alla leggenda di Lucrezia, vittima del crudele "Tiranno" Imperiale Doria.

Il Ghost Tour Dolceacqua parte alle 22:00 davanti al Ponte Vecchio. Prenotazione obbligatoria.

Info:

www.autunnonero.com

ghosttour@autunnonero.com

347 1402685 (WhatsApp)