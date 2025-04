Missione in Afghanistan, Nato e UE: lezione con il generale Bellacicco per gli studenti del Cnos Fap di Vallecrosia (Foto e video)

La missione in Afghanistan della Brigata Julia nel 2010 – 2011, nell'ambito della Operazione NATO ISAF dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 per sconfiggere il terrorismo proveniente da questo paese, la Nato, l'Unione Europea, l'Onu e il Brics sono stati i temi affrontati dall'alpino paracadutista e generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco durante un incontro, avvenuto questa mattina al Don Bosco di Vallecrosia, con i ragazzi del Cnos Fap.

Il generale Marcello Bellacicco, già comandante della Regione Ovest e autore del suo libro "Noi ci abbiamo creduto", un diario di sei mesi di missione in Afghanistan con il quale ha voluto rendere onore all'impegno, al sacrificio e ai risultati ottenuti dai militari italiani in missione, che assolsero il loro compito senza risparmi o condizionamenti, seguendo solo la pura etica del dovere, ha catturato l'attenzione dei giovani presenti.

"Il 4 aprile 1949 è nata un'alleanza politico-militare: la Nato - North Atlantic Treaty Organization" - spiega ai ragazzi il generale Marcello Bellacicco - "Se noi applichiamo l'articolo 5 all'Ucraina, non possiamo decidere se dare aiuto o no perché ha una sorta di automatismo, significa essere implicati automaticamente. Un altro articolo importante è l'articolo 10 che indica come si entra nella Nato. L'unione europea, fondata il 27 marzo 1957, è formata da 27 stati membri. Ultimamente è, infatti, uscita la Gran Bretagna con la Brexit. Le lingue ufficiali sono 24. I candidati ufficiali sono Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e la Turchia, che sono anni che cerca di entrare nell'Unione Europea. I potenziali, invece, sono Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. Vige la presidenza di turno, cioè uno stato governa a rotazione di sei mesi tra gli Stati membri. All'Italia toccherà nel 2026. L'Unione Europea vuole costituirsi una propria difesa ma una difesa c'è già e la stabilisce l'articolo 5. Ora si è formato il Brics che comprende diversi paesi del mondo che in totale ha 3,2 miliardi di persone e che, quindi, ha un Pil maggiore rispetto ai paesi del G7 che comprendono in totale 1,03 miliardi di persone. Oggi ci sono altri paesi che hanno già richiesto di entrare nel Brics. Dovete sapere cosa succede nel mondo perché il futuro siete voi".

Un evento proposto e organizzato dal capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone, in collaborazione con il Cnos Fap di Vallecrosia e i Salesiani, rivolto ai giovani. "Organizziamo anche campi scuola rivolti ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 24 anni" - fanno sapere gli alpini di Vallecrosia - "Durano quindici giorni e vengono proposti in estate. La parola d’ordine nel campo è condivisione ed è un'occasione per incontrare altri giovani della stessa età con cui fare un percorso per conoscere gli alpini, quello che fanno, come lavorano e operano quotidianamente. Vengono, inoltre, proposte attività in aula e di pratica sul campo, si potranno condividere momenti conviviali e avere uno scambio di opinioni".