Ventimiglia, elaborati più significativi su "Alterità e Identità" di Claudio Marciano: premiati gli studenti (Foto e video)

Una menzione di merito ai più significativi elaborati realizzati dagli alunni del liceo Aprosio di Ventimiglia, del liceo Cassini di Sanremo e dell'Istituto G. Biancheri di Ventimiglia, in seguito alle visite guidate all'esposizione di Claudio Marciano dal titolo “Identità/Alterità” ospitata a ottobre e a novembre scorsi nelle sale espositive del museo archeologico Girolamo Rossi al Forte dell'Annunziata, è stata consegnata nella mattinata odierna al teatro comunale.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell'assessore alla Cultura Serena Calcopietro, degli insegnanti degli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa, degli allievi, di ospiti d'eccezione e dell’attrice teatrale Laura Trimarchi che ha letto gli elaborati selezionati per la menzione di merito.

"Sono temi davvero toccanti, quindi, ringrazio Claudio Marciano per essere tornato in campo per dare un insegnamento di vita ai nostri ragazzi" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Oggi è la giornata conclusiva di un lavoro, seguito dall'assessore Serena Calcopietro, grazie all'impegno di Claudio e di tutti i collaboratori che è durato mesi, ovviamente patrocinato da tutta l'amministrazione. Guardando la sua storia e ciò che mi trasmettono le sue opere, dobbiamo fare un lavoro introspettivo su noi stessi: dobbiamo cercare di eliminare dentro di noi i momenti di ansia, tensione e sofferenza. Un lavoro che dobbiamo fare anche all'esterno, nei rapporti con gli altri. Forse così si eviterebbero delle incomprensioni, eviteremo di soffrire noi stessi e di far soffrire gli altri. Bisogna iniziare a dedicare il giusto tempo alle persone che riteniamo meritevoli di questo e ad aprirci che può aiutarci a vivere serenamente".