Sanremo: oggi ultimo mercato in piazza Eroi, il Comune aiuta i commercianti con una guida per i clienti

Ancora poche ore e poi piazza Eroi cambierà volto per diversi mesi. Lunedì prenderà il via il cantiere per il restyling e, come previsto, parte dei banchi saranno trasferiti sul lungomare Italo Calvino, nella zona della ex stazione.

Da martedì il mercato si sdoppierà: la parte alta resterà inalterata, quella bassa avrà una nuova casa sino al termine dei lavori.

Come previsto e come promesso, il Comune in queste ore si sta dando da fare per aiutare i commercianti del mercato bisettimanale nel dare pubblicità alla piccola rivoluzione che li interesserà da martedì e per i prossimi 18 mesi. Tanto dovrebbe durare l’intervento per rifare completamente la piazza.

Già in queste ore è in distribuzione la brochure multilingue che Palazzo Bellevue ha preparato in modo da informare i turisti. “Per lavori di riqualificazione della piazza Eroi Sanremesi - si legge sul volantino - il mercato ambulante dal 13 giugno si sdoppierà: una parte rimarrà intorno al mercato annonario ed una parte si sposterà davanti all’ex stazione ferroviaria. Il mercato annonario e tutti i negozi della piazza rimarranno aperti normalmente”.

La distribuzione della brochure è in programma durante il mercato del sabato e all’infopoint di via Matteotti di fronte al cinema Centrale.