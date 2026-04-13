Claudio Scajola conferma: "Autovelox non omologati, le multe restano valide. Lo ha detto la Cassazione"

Il sindaco Claudio Scajola, in apertura del consiglio comunale di Imperia, ha richiamato tra le comunicazioni la recente sentenza della Corte di cassazione che è intervenuta sul tema degli autovelox non omologati, segnando un deciso cambio di rotta rispetto al passato. "Con una recente ordinanza del 27 marzo , la Corte - ha detto Scajola - ha stabilito che una multa per eccesso di velocità può essere considerata valida anche in assenza di omologazione del dispositivo, a condizione che l’apparecchio sia stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli periodici, entro i 12 mesi".

Si tratta di una svolta rilevante, destinata ad avere un impatto concreto su migliaia di automobilisti, anche imperiesi. In particolare, per coloro che avevano presentato ricorso facendo leva proprio sulla mancata omologazione degli autovelox, le possibilità di ottenere l’annullamento delle sanzioni si riducono sensibilmente. Per anni, infatti, si era consolidato un orientamento interpretativo secondo cui l’omologazione dell’autovelox rappresentava una condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni. In più occasioni, la giurisprudenza aveva ribadito questa linea, rafforzando la possibilità per gli automobilisti di contestare le multe in assenza di tale requisito.

La decisione, dunque, ridefinisce il quadro normativo e interpretativo, introducendo un criterio più sostanziale — basato sull’affidabilità tecnica degli strumenti — rispetto al requisito formale dell’omologazione. Un cambiamento che potrebbe incidere anche sulle future strategie difensive e sull’attività degli enti locali nella gestione dei controlli stradali. La sentenza riguarderebbe tutti gli impianti, compresi ovviamente quelli tanto discussi sull'Aurelia Bis all'altezza di Valle Armea e di località Porra a Ventimiglia.