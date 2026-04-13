Sanremo, studenti a lezione di sicurezza stradale con la Polizia locale tra teoria in aula e prove sul campo

Questa mattina la Polizia locale di Sanremo ha incontrato due classi dell’Istituto di istruzione superiore Cristoforo Colombo per una lezione teorico-pratica sulla segnaletica stradale. L’attività è iniziata nell’aula magna, dove gli operatori della Locale hanno illustrato alcune norme del Codice della Strada e regole di sicurezza stradale, in particolare la segnaletica: una chiacchierata sull’importanza del rispetto delle regole e sui comportamenti corretti alla guida, considerato che molti di loro guidano già veicoli a due ruote o stanno studiando per conseguire la patente.

La lezione è poi proseguita all’esterno, per le strade del centro cittadino, dove i giovani alunni hanno esaminato la segnaletica, sia verticale che orizzontale, l’arredo urbano e i comportamenti degli utenti della strada, provando a individuare quelli corretti e quelli sbagliati: per qualche ora i ragazzi si sono trasformati in osservatori del comportamento di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti, “accertando” non poche infrazioni, come l’omessa precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali o il mancato rispetto delle regole della precedenza alla rotonda di corso Mombello.