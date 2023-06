Sanremo: martedì prossimo il primo mercato 'diviso', da lunedì divieto di sosta in piazza Eroi

Dopo la riunione di lunedì scorso per l’assegnazione degli stalli per il mercato ‘diviso’ in via Adolfo Rava per i soli banchi della parte inferiore di piazza Eroi Sanremesi, ora scatta ufficialmente il divieto di sosta, nell’area interessata dai lavori per la costruzione del posteggio interrato e per il restyling della superficie.

Il Comune ha infatti segnato in rosso sul calendario martedì 13 giugno come primo giorno utile per dare il via alla nuova stagione dei banchi sul lungomare, ma l’ordinanza di divieto di sosta scatterà il giorno prima, alle 7 di lunedì prossimo e fino al termine dei lavori.

Il mercato bisettimanale, quindi, si dividerà in due per oltre un anno: la parte superiore di piazza Eroi resterà invariata, quella inferiore andrà in via Adolfo Rava.