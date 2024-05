Ospedaletti: villa da sogno con vista panoramica e piscina in vendita, ci vogliono quasi 5 milioni di euro (Foto)

Una villa da sogno, ma da 5 milioni di euro, è in vendita ad Ospedaletti. E’ una costruzione che, dalle foto pubblicate da una delle tante agenzie immobiliari della zona, si propone a clienti ‘big spender’ che cercano il lusso in una posizione tranquilla con vista panoramica sul mare.

La villa è disposta su 460 metri quadri ed è stata costruita nel 2003, a 5 minuti di auto dal centro città e dal mare. Sono ben sette le camere da letto presenti, con tre bagni, finiture di gran lusso e terrazzo con vista sul mare. Non mancano, ovviamente, la piscina, garage e un terreno con palme ed agrumi.

Come detto una villa da sogno per la quale bisogna staccare un assegno da 4,8 milioni di euro. La conferma che, la riviera di Ponente è sempre appetibile per clienti che arrivano soprattutto dall’estero.