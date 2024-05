Artiturismo: una nuova opportunità per gli artigiani imprenditori di Imperia

Il concetto di Artiturismo è una novità coniata da CNA Imperia per offrire una nuova prospettiva turistica dedicata agli artigiani del nostro territorio. Questa iniziativa mira a trasformare gli artigiani da semplici produttori di oggetti a veri protagonisti di esperienze turistiche uniche, che includono la produzione di prodotti agroalimentari tipici, olio e vino, e l'insegnamento delle loro tecniche tradizionali

CNA Imperia crede fortemente nell'Artiturismo come una significativa evoluzione e una nuova fonte di reddito per gli artigiani locali. Questo approccio non solo permette di diversificare l'offerta ed arricchire l'esperienza turistica, ma anche di valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali, promuovere lo sviluppo economico dei territori, creando un legame più stretto tra turisti e territorio.

“È importante sottolineare, dichiara il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano, che l'Artiturismo non compete con l'ospitalità tradizionale, ma è funzionale alla stessa. Chi pratica l'Artiturismo difficilmente offre servizi di alloggio, concentrandosi piuttosto sull'offerta di esperienze autentiche legate all'artigianato e all’ enogastronomia locale”.

Continua Vazzano, “l'Artiturismo trae ispirazione dal modello dell'agriturismo, ma presenta connotazioni peculiari che lo distinguono. Mentre l'agriturismo si concentra principalmente sull'ospitalità in ambienti rurali e sull'offerta di prodotti agricoli, l'Artiturismo amplia questa visione, mettendo al centro l'artigianato locale e la produzione di prodotti agroalimentari tipici”.

“Per promuovere e sviluppare l'Artiturismo, fa sapere il Segretario di CNA Imperia, abbiamo deciso di iniziare un percorso collaborativo affiancandoci a professionisti del settore, come il Local Hub di Fulvia Proia e Alice Siffredi. Questa collaborazione ci permetterà di illustrare dettagliatamente di cosa si tratta, i passaggi necessari per avviare un'attività di Artiturismo e le risorse che CNA mette a disposizione degli artigiani interessati”.

Il primo passo di questo percorso sarà un incontro presso la sede di CNA a Sanremo, sabato 15 giugno alle ore 9.30, dove verrà presentato ufficialmente il progetto di Artiturismo.

Durante questo incontro, spiegheremo gli obiettivi dell'iniziativa, le opportunità offerte, i vantaggi concreti per gli artigiani ed i prossimi passi per concretizzare questa nuova forma di turismo esperienziale.

La partecipazione all'incontro è gratuita, ed è consigliata la registrazione all'indirizzo: https://im.cna.it/artiturismo. Invitiamo tutti gli artigiani imprenditori interessati a partecipare e a scoprire come l'Artiturismo possa rappresentare una svolta positiva per la loro attività e per l'intera comunità locale.

L'Artiturismo non è solo una nuova opportunità economica, ma anche un modo per preservare e valorizzare le tradizioni artigianali e gastronomiche della nostra regione, offrendo ai turisti esperienze autentiche e indimenticabili.

Unisciti a noi in questo entusiasmante viaggio verso il futuro dell'artigianato e del turismo nella Riviera di Ponente.