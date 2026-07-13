L’Anpi di Sanremo sbarca su Instagram: "Un nuovo passo verso il futuro per continuare a difendere memoria e democrazia"

L’Anpi di Sanremo, sezione “G. Cristiano Pesavento”, amplia la propria presenza sui social e apre il suo profilo ufficiale su Instagram. Un nuovo canale attraverso il quale l’associazione punta a raggiungere iscritti, sostenitori e cittadini, raccontando le proprie attività e continuando il lavoro di diffusione dei valori legati alla Resistenza, alla Costituzione, alla libertà e alla democrazia.

L’apertura del profilo rappresenta per la sezione sanremese un nuovo passo nel percorso di comunicazione e partecipazione, con l’obiettivo di utilizzare anche gli strumenti digitali per mantenere viva la memoria storica e favorire il coinvolgimento di nuove persone, a partire dalle generazioni più giovani.

In occasione dell’arrivo su Instagram, l’Anpi di Sanremo ha scelto di ricordare le parole di Carla Nespolo, prima donna a ricoprire la carica di presidente nazionale dell’associazione: "È vero: la tessera dell’Anpi pesa, e il suo peso non si misura in grammi, ma nella responsabilità etica e civile di difendere i valori di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione. Farsi carico di questa memoria significa impegnarsi ogni giorno a costruire una società migliore".

Attraverso il nuovo profilo, la sezione “G. Cristiano Pesavento” intende quindi rafforzare il rapporto con il territorio e offrire un ulteriore spazio di informazione sulle proprie attività, sugli appuntamenti pubblici e sulle iniziative dedicate alla memoria e ai valori della Repubblica nata dalla Resistenza.

L’invito rivolto dall’associazione è quello di seguire il nuovo canale social e, per chi si riconosce nei principi dell’Anpi, valutare anche l’adesione alla sezione sanremese. Il profilo è disponibile su Instagram dell’Anpi di Sanremo.